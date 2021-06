Balinarske Kirma brez finala evropskega pokala

Ljubljana, 26. junija - Balinarke ljubljanskega Krima so ostale brez nastopa v nedeljskem finalu evropskega klubskega pokala v francoskem Saint Vulbasu, so sporočili iz Balinarske zveze Slovenije. V današnjem polfinalu so krimovke z 10:12 klonile proti hrvaški zasedbi Škola boćanja Čavle. V nedeljo jih čaka tekma za tretje mesto.