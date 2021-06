V zahtevni drugi etapi na bretonski zid

Brest, 27. junija - Letošnja kolesarska dirka po Franciji se je začela kaotično z dvema množičnima padcema in etapno zmago domačega zvezdnika Juliana Alaphilippa. V drugi etapi od Perros-Guireca do vrha na "bretonski zid" oz. Mur-de-Bretagne v Guerledanu (183,5 km) pa bodo kolesarji, ekipe in organizatorji upali predvsem na bolj mirno etapo.