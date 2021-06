London, 26. junija - Nogometaši Italije so drugi četrtfinalisti letošnjega evropskega prvenstva. Na drugi tekmi osmine finala so v Londonu po podaljšku premagali Avstrijo z 2:1 (0:0, 0:0). V osmino finala so se danes že uvrstili Danci, ki so s 4:0 premagali Wales.