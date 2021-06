Burin v Celju, Kosi v Sežani, Maher in Žugelj ostajata v Mariboru

Celje/Maribor/Sežana, 26. junija - Nogometni klub Celje je v izjavi za javnost sporočil, da je v svoje vrste pripeljal Matijo Burina. K CB24 Tabor Sežani se seli mladi bočni branilec Filip Kosi, medtem ko bo Maribor v tej sezoni računali na Roka Maherja in Nina Žuglja, zvestobo vijoličastim pa je do konca sezone 2022/23 obljubil še Mirko Mutavčić, so sporočili na spletni strani.