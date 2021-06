Konec slovenskih nastopov na EP v Varšavi

Varšava, 26. junija - Evropsko prvenstvo za posameznike in dvojice v namiznem tenisu v Varšavi se je za slovenske predstavnike končalo peti dan tekmovanja, ko sta morala Darko Jorgić in Hrvat Tomislav Pucar v četrtfinalu igre dvojic priznati premoč Portugalcema Tiagu Apoloniu in Joau Monteiru, ki sta zmagala s 3:1 (-5, 9, 6, 9).