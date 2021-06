Grda padca zasenčila začetek Toura, zmaga in rumena majica Alaphilippu

Brest, 26. junija - Dramatično prvo etapo kolesarske dirke po Franciji sta zaznamovala dva grda padca v zadnji tretjini preizkušnje in prepričljiva etapna zmaga Francoza Juliana Alaphilippa. Med najboljšimi, ki so se izognili množičnem padcu, sta v cilj prišla tudi slovenska zvezdnika Primož Roglič in Tadej Pogačar, ki sta končala na tretjem oz. šestem mestu.