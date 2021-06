Na Bavarskem žalujejo za žrtvami napada z nožem

Berlin, 26. junija - Na Bavarskem danes žalujejo za žrtvami petkovega napada z nožem v mestu Würzburg, v katerem so bili ubiti trije ljudje, pet pa je huje ranjenih. To je bil napad na vse ljudi in vse vere, je danes v odzivu na napad sporočila nemška vlada. Po besedah notranjega ministra Horsta Seehoferja motiv napadalca še vedno ni znan.