Čeh je na Finskem izboljšal svoj slovenski rekord na 70,35 m

Helsinki, 26. junija - Kristjan Čeh, najboljši slovenski atlet ta čas, je v metu diska v finskem kraju Kuortane zasedel drugo mesto in prvič v karieri presegel magično mejo 70 m. S 70,35 m je postavil slovenski rekord in dosegel drugi izid sezone na svetu. Prvega ima še naprej svetovni prvak iz Švedske Daniel Stahl, ki je na tekmi zmagal s 70,55 m in edini ugnal Čeha.