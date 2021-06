Fajonova v Mariboru začela turnejo Slišimo vas

Maribor, 26. junija - Stranka SD je danes na Glavnem trgu v Mariboru začela turnejo pogovorov z državljani, poimenovano Slišimo vas. Z njo želi predsednica SD Tanja Fajon ugotoviti, kaj ljudi skrbi ter kakšna so njihova pričakovanja in ideje. Ob 30. obletnici osamosvojitve Slovenije je po njenem prepričanju "čas, da si postavimo cilje za novih 30", so sporočili iz SD.