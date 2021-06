Logar, Maas in Silva za širitev unije na Zahodni Balkan

Ljubljana/Berlin/Lizbona, 26. junija - Zunanji ministri Nemčije, Portugalske in Slovenije, Heiko Maas, Augusto Santos Silva in Anže Logar, so se v prispevku, objavljenem danes na portalu BalkanInsight, zavzeli za nadaljnjo širitev EU ter jo označili kot strateški in skupen interes. Izrazili so zaskrbljenost zaradi trenutne blokade pristopnih pogajanj z Albanijo in Severno Makedonijo.