Pariz, 26. junija - Štiriindvajsetletna nizozemska kolesarka Demi Vollering (SD Worx) je zmagovalka dirke La Course. Na 107,7 km dolgi etapi med krajema Brest in Landernau je bila Volleringova v ciljnem sprintu hitrejša od Danke Cecile Uttrup (FDJ) in rojakinje Marianne Vos (Jumbo-Visma).