Damien Chazelle našel drugi del igralske ekipe za film Babilon

Los Angeles, 28. junija - Režiser Damien Chazelle je našel še drugi del igralske zasedbe za svoj režijski projekt Babilon, ki ga bo posnel pri filmskem studiu Paramount Pictures. Njegovo ponudbo so že sprejeli igralci Brad Pitt, Margot Robbie, Max Minghella in Lukas Haas ter glasbenik Flea, zdaj pa se jim bodo pridružili Olivia Wilde, Tobey Maguire in Spike Jonze.