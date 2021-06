Sicer po državi prihaja do več zastojev. Trenutno je na koncu podravske avtoceste pred mejnim prehodom Gruškovje proti Hrvaški zastoj osebnih vozil, dolg tri kilometre. Prav tako je zastoj na cesti Lesce-Bled in na koncu izolske obvoznice proti Portorožu.

Na številnih mejnih prehodih so čakalne dobe, na nekaterih tudi več kot dve uri. Za tovorna vozila trenutno ni čakalnih dob, so pa čakalne dobe tako za vstop kot za izstop iz države za osebna vozila na mejnih prehodih Dragonja, Sečovlje, Gruškovje in Jelšane. Na mejnem prehodu Dobovec je potrebno za izstop iz države čakati dve uri.

V Črnomlju bo zaradi Jurjevanja zaprta cesta Črnomelj-Kanižarica do 28. junija do 1. ure.

Danes, 26. junija, do 13. ure velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega sedem ton in pol. Na Primorskem omejitev velja do 16. ure.

V turistični sezoni, od danes, 26. junija, do prvega konca tedna v septembru, velja omejitev za tovorna vozila tudi ob sobotah.

Na ljubljanski vzhodni obvoznici poteka obnova priključka Industrijska cona Moste, Letališka cesta.

Na ljubljanski severni obvoznici zaradi obnove vozišča med priključkoma Bežigrad in Nove Jarše promet v obe smeri poteka po dveh zoženih pasovih. Tranzitni promet je za tovorna vozila nad tremi tonami in pol ter avtobuse med Štajersko in Primorsko v obe smeri preusmerjen na ljubljansko vzhodno in južno obvoznico.

Na cesti Trbovlje-Boben-Hrastnik bo do 30. junija popolna zapora pri Hrastniku vsa med 7. in 17. uro.

Podatki o trajnejših zaporah cest: www.promet.si