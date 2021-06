Islandija ukinja vse epidemiološke omejitve

Reykjavik, 26. junija - Na Islandiji, kjer so uspešno zajezili širjenje novega koronavirusa in dosegli visoko precepljenost prebivalstva proti covidu-19, po 15 mesecih socialnega distanciranja, obveznega nošenja zaščitnih mask in drugih ukrepov danes ukinjajo vse epidemiološko omejitve, poročajo tuje tiskovne agencije.