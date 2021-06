V Kopru na ogled risbe in kipi Majskega salona 2021

Koper, 26. junija - V razstavišču Libertas v Kopru so v petek odprli Majski salon, najpomembnejšo razstavo Zveze društev slovenskih likovnih umetnikov (ZDSLU). Osrednji del razstave, ki je v Kopru na ogled do 1. septembra, je posvečen risbi in kipu, na njej pa se s svojimi deli predstavlja 107 likovnikov, trije so iz Hrvaške, Italije in Avstrije.