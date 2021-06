Tabor Slovencev po svetu v znamenju 30. obletnice samostojnosti

Ljubljana, 27. junija - V ljubljanskem Zavodu svetega Stanislava bo danes potekal 27. tabor Slovencev po svetu, tokrat pod naslovom Slovenci pred 30 leti in danes. Med slavnostnimi govorniki na prireditvi, posvečeni 30. obletnici samostojne Slovenije, bosta premier Janez Janša in predsednik prve slovenske vlade Lojze Peterle.

Tabor vsako leto pripravlja izseljensko društvo Slovenija v svetu (SVS). Program se bo tudi tokrat začel s sveto mašo za Slovence po svetu in v domovini, ki jo bo skupaj z izseljenskimi duhovniki vodil ljubljanski pomožni škof Anton Jamnik.

Sledilo bo odprtje razstave ob 30. obletnici Slovenije, na kateri bodo svoja dela predstavili likovni ustvarjalci iz izseljenstva. Kot so zapisali v SVS, je razstava "prikaz utripa slovenskih src na tujem, skrbi, ponosa in vsestranskega delovanja Slovencev po svetu v času, ko se je Slovenija osamosvajala. Ta čas bo za vedno ostal svetla točka v naši zgodovini."

Opoldne bo potekala slovesna prireditev, na kateri bosta zbrane uvodoma nagovorila predsednik SVS Uroš Zorn in ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Helena Jaklitsch, nato pa bodo na vrsti slavnostni govorci na čelu s sedanjim in prvim premierjem samostojne Slovenije. Spremljal jo bo tudi umetniški program.

Že v soboto zvečer je v sklopu tabora v Slovenski filharmoniji potekal tudi slavnostni koncert ob 30. obletnici samostojne Slovenije pod geslom Korenine moje domovine.