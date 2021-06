Srebrne slovenske strelke iz Osijeka tokrat sedme

Osijek, 26. junija - Slovenske strelke Živa Dvoršak, Klavdija Jerovšek in Urška Kuharič so konec minulega meseca na evropskem prvenstvu v Osijeku osvojile odličje srebrnega leska na ekipni tekmi z zračno puško na 10 metrov, na ekipni tekmi za svetovni pokal pa so na istem prizorišču v tej disciplini zasedle sedmo mesto.