Vreme: povečini sončno.

Ljubljana, 26. junija - Danes bo večinoma sončno. Predvsem nad hribovitimi kraji severne in zahodne Slovenije bo sredi dneva in popoldne možna kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 30 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.