Slovesnosti ob 30-letnici slovenske državnosti tudi v ZDA

New York, 26. junija - Proslave ob slovenskem dnevu državnosti so v petek in v minulih dneh potekale tudi v ZDA, med drugim v Washingtonu, Clevelandu in Bethlehemu v ameriški zvezni državi Ohio. Tam so člani združenja pobratenih mest Bethlehem - Murska Sobota pripravili tradicionalni slovesni dvig ameriške in slovenske zastave pred mestno hišo.

Slovesnosti v Bethlehemu sta se udeležila tudi veleposlanik v ZDA Tone Kajzer in generalna konzulka v Clevelandu Alenka Jerak.

Slovesnost je bila obenem tudi proslava 25. obletnice pobratenja obeh mest. Župan Robert Donchez je ob tej priložnosti izdal poseben razglas, da se 25. junij v nekoč cvetočem industrijskem mestu Bethlehem slavi kot dan slovenske državnosti.

Veleposlanik Kajzer, ki je v čast praznika pripravil sprejem na veleposlaništvu v Washingtonu že v torek, je med drugim dejal, da si pred 30 leti Slovenci nismo mogli predstavljati, da bomo danes imeli tako uspešno državo, ki bo že drugič predsedovala EU. Dejal je, da se zavezništvo med ZDA in Slovenijo poglablja, in se zahvalil vsem zbranim za vezi s Slovenijo.

Omenil je, da je tudi senatorka slovenskega rodu iz Minnesote Amy Klobuchar ob dnevu državnosti sodelovala z njim in predsednikom Borutom Pahorjem v posebni video poslanici.

Klobucharjeva je poudarila, da Slovence in Američane povezuje ne le ljubezen do potice, ki jo bo v senatu spet stregla za zajtrk predvidoma jeseni, ampak skupne vrednote. "Oboji smo uresničili sanje o neodvisni in samostojni državi," je dejala senatorka in poudarila, da so Slovenci vztrajni v svoji veri v demokracijo.

Predsednik republike Borut Pahor je v poslanici med drugim poudaril tudi, da že pet let obeležujemo dan slovensko-ameriškega prijateljstva, ki temelji na skupnem boju proti nacizmu in fašizmu, in izrazil upanje, da bo lahko tudi letos v Sloveniji ob tej priložnosti gostil kakšnega visokega ameriškega gosta.

Generalna konzulka Alenka Jerak je med drugim poudarila pomen dviga slovenske zastave v ameriškem mestu in omenila, da poteka 25. obletnica pobratenja mest, pri čemer se je zahvalila vsem, ki so pri tem sodelovali od začetka, kot sta poleg ustanovitelja združenja Stephena Antalicsa še nekdanja predsednika združenja Bob Novak in Frank Podleiszek.

Izvršni uradnik okrožja Northampton Lamont McClure pa je dejal, da je Slovenija ena najlepših držav na svetu in Slovencem položil na dušo, naj bodo ponosni na svojo državo.

V Clevelandu so v petek zvečer s slovenskimi barvami osvetlili najvišjo stolpnico mesta Terminal Tower, na strehi mestne hiše pa je zaplapolala slovenska zastava.

Na generalni konzulat so med drugim prispele čestitke guvernerja države Ohio Mika DeWina, župana Clevelanda Franka Jacksona in državnega senatorja Kennyja Yuka.

Generalni konzulat je pripravil virtualno proslavo z naslovom Pričevanja - 30 let Slovenije, v kateri so predstavljeni ameriški Slovenci in ameriški politiki ter njihovo delovanje v času osamosvajanja Slovenije.

Posebna virtualna razstava v Slovenskem muzeju in arhivu je prikazala proces spreminjanja ameriških stališč skozi medije. Na ogled je tudi na Facebooku, v živo pa bo na ogled sredi septembra v okviru Slovenskega tedna v Clevelandu, ko bo v mestni hiši proslava, posvečena 30. obletnici Slovenije.

Takrat bo tudi otvoritev razstave Tehničnega muzeja Slovenije z naslovom Znanost brez meja, potekali bodo tudi drugi kulturni, glasbeni, filmski, literarni, kulinarični, vinski in drugi dogodki.