Newyorški borzni indeksi s tedensko rastjo

New York, 26. junija - Osrednji borzni indeksi Wall Streeta so v petek sklenili pozitiven teden, pri čemer je širši indeks S&P 500 dosegel največjo tedensko rast vse od februarja letos. Dow Jones pa so ob koncu tedna pognale navzgor delnice podjetja Nike, ki je v četrtek napovedalo dobre obete za letošnje leto. V petek so se podražile za 15,5 odstotka.