Newyorške borze končale mešano

New York, 25. junija - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili mešano. Vlagatelji so še vedno zaskrbljeni, da bo svetovno okrevanje po pandemiji covida-19 spodbudilo višanje cen in s tem povišanje obrestnih mer, vendar skuša ameriška centralna banka zmanjšati inflacijska tveganja, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.