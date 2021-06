Delo o preboju tehnologij prihodnosti (26. 6.)

Ljubljana, 25. junija - Barbara Zimic v komentarju Uresničljivost razvojnih ambicij EU piše o preboju v tehnologijah prihodnosti. EU naj bi z vlaganji v zelene tehnologije postala klimatsko nevtralna do sredine stoletja, z vlaganji v digitalizacijo pa naj bi nadomestila zaostanek za ZDA in azijskimi velesilami, ki so na tem področju korak ali dva pred staro celino.