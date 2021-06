Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (25. 6.)

Ljubljana, 25. junija - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o slovenskem praznovanju 30-letnice samostojnosti, o alternativni proslavi in o tem, da je predsedniška palača ob današnjem prazniku odprla vrata obiskovalcem. Poročale so tudi o prihajajočem predsedovanju Slovenije Svetu EU in o njenih prednostnih nalogah.