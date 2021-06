Možnost močnejših neviht na severovzhodu Slovenije

Ljubljana, 25. junija - Danes zvečer bodo lahko predvsem na severovzhodu Slovenije nastajala krajevna neurja z močnimi sunki vetra, nalivi in točo, opozarjajo na Upravi za zaščito in reševanje. Po podatkih Agencije RS za okolje v bližini tromeje z Avstrijo, Madžarsko in Slovenijo že nastajajo močnejše nevihte.