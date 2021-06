Kerberjeva in Siniakova v finalu Bad Homburga

Berlin, 25. junija - Čehinja Katerina Siniakova in Nemka Angelique Kerber se bosta merili za zmago na teniškem turnirju WTA v Bad Homburgu z nagradnim skladom 197.600 evrov. Siniakova je v polfinalu odpravila sedmo nosilko, Španko Saro Sorribes, s 6:2 in 6:4, četrtopostavljena Kerberjeva pa prvopostavljeno Čehinjo Petro Kvitovo s 3:6, 6:4 in 7:6 (3).