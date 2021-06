Rusko-ameriški finale na Mallorci

Palma de Mallorca, 25. junija - Rus Danil Medvedjev in Američan Sam Querrey sta finalista teniškega turnirja ATP na Mallorci z nagradnim skladom 720.000 evrov. Prvopostavljeni Rus je v polfinalu premagal četrtopostavljenega Španca Pabla Carrena s 3:6, 6:3 in 6:2, Querrey pa je bil s 6:4 in 6:3 boljši od Francoza Adriana Mannarina.