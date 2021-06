Po Sloveniji plapolajo tri zastave velikanke

Vrhnika/Preddvor/Brezje, 25. junija - V Sloveniji so ob državnem prazniku zaplapolale tri zastave velikanke. Prvo so izobesili nad Vrhniko, drugo na Brezjah in tretjo v Hotemažah pri Preddvoru. Rekorderka je postala zastava na Brezjah, ki v dolžino meri 13 metrov, v širino pa 6 metrov in pol, je poročala POP TV.