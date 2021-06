Sonego in De Minaur v finalu Eastbourna

London, 25. junija - Italijan Lorenzo Sonego in Avstralec Alex De Minaur sta finalista teniškega turnirja ATP v Eastbournu z nagradnim skladom 547.300 evrov. Tretjepostavljeni Sonego je v polfinalu izločil Avstralca Maxa Purcella s 6:1, 3:6 in 6:1, drugopostavljeni de Minaur pa je bil s 6:3, 7:6 (2) boljši od Južnokorejca Soon Woo Kwona.