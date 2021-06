Razmere na slovenskih cestah ob 19. uri

Na cesti Kranjska Gora-Jesenice pri Gozdu Martuljku je oviran promet.

Na koncu izolske obvoznice v smeri proti Portorožu je zaradi okvare vozila zaprt vozni pas.

Vozniki osebnih vozil na mejnem prehodu Gruškovje za izstop iz države čakajo do pol ure.

Danes zaradi praznika do 21. ure velja omejitev prometa za tovorna vozila z največjo dovoljeno maso nad sedem ton in pol.

V času turistične sezone, od sobote, 26. 6. 2021, pa do prvega konca tedna v septembru, velja omejitev za tovorna vozila tudi ob sobotah.

Na ljubljanski vzhodni obvoznici poteka obnova priključka Industrijska cona Moste, Letališka cesta.

Na ljubljanski severni obvoznici zaradi obnove vozišča med priključkoma Bežigrad in Nove Jarše promet v obe smeri poteka po dveh zoženih pasovih. Tranzitni promet je za tovorna vozila nad tremi tonami in pol ter avtobuse med Štajersko in Primorsko v obe smeri preusmerjen na ljubljansko vzhodno in južno obvoznico.

Na cesti Trbovlje-Boben-Hrastnik bo pri Hrastniku do 30.junija vsakodnevna popolna zapora v času med 7. in 17. uro.

Podatki o trajnejših zaporah cest: www.promet.si