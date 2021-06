V Grosupljem začeli rušiti nadvoz prek železniške proge

Grosuplje, 25. junija - V Grosupljem so danes začeli rušiti nadvoz prek železniške proge proti Ponovi vasi. Obstoječi nadvoz bo nadomestil nov, širši in sodobnejši nadvoz Motvoz, na njem pa bodo uredili tudi površine za pešce in kolesarje. Pogodbena vrednost celotne naložbe znaša 1,73 milijona evrov brez davka na dodano vrednost.