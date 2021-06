Potrošniška poraba v ZDA maja navzgor

New York, 25. junija - Ameriški potrošniki so maja povečali izdatke za osebno porabo, glede na maj lani so bili višji za 3,9 odstotka, je danes objavilo tamkajšnjo ministrstvo za delo. Rast so poganjale predvsem višje cene energije, ki se je podražila za 27,4 odstotka, medtem ko se je hrana podražila za 0,4 odstotka.