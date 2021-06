Vreme: Zvečer bo na severu in severovzhodu nekaj neviht, v soboto se bo čez dan jasnilo, v hribih pa je možna kakšna ploha

V notranjosti bo zjutraj nastalo nekaj nizke oblačnosti. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, v alpskih dolinah okoli 10 stopinj Celzija. V soboto bo na Primorskem pretežno jasno, drugod bo sprva zmerno do pretežno oblačno, čez dan se bo jasnilo. Predvsem nad hribovitimi kraji severne in zahodne Slovenije bo možna kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 30 stopinj Celzija.

Opozorilo: V petek popoldne in zvečer bodo lahko predvsem na severovzhodu Slovenije nastala krajevna neurja z močnimi sunki vetra, nalivi in točo.

Obeti: V nedeljo bo dokaj sončno, verjetnost popoldanskih neviht bo majhna. V ponedeljek bo pretežno jasno in vroče.

Vremenska slika: Nad Evropo je območje enakomernega zračnega tlaka. Nad srednjo Evropo in Alpami se zadržuje vremenska fronta. K nam postopno doteka nekoliko hladnejši in prehodno nekoliko bolj vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Zvečer in v prvem delu noči bodo v krajih vzhodno in severno od nas še nastajale krajevne nevihte. Ob Jadranu bo zapihala šibka burja. V soboto bo večinoma sončno, predvsem v Alpah bo nastalo nekaj ploh ali neviht.