Po zrušitvi stanovanjske stavbe v Miamiju pogrešajo še več kot 150 oseb

Miami, 25. junija - Po delni zrušitvi 12-nadstropne stanovanjske stavbe v predelu Miamija Surfside reševalci še vedno iščejo 159 oseb. V nesreči so potrjeno umrle najmanj štiri osebe, vendar pa bo žrtev verjetno še več, saj je do nesreče prišlo zgodaj zjutraj v četrtek okrog druge ure po krajevnem času, ko so ljudje doma spali.