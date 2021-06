FAO: Domorodci s prehranskimi praksami varujejo okolje

Rim, 27. junija - Metode domorodnih prebivalcev za upravljanje z viri hrane bi morali vključiti v preusmeritev k bolj trajnostnim prehranskim sistemom, izhaja iz študije FAO. Strokovnjaki, ki so preučevali osem domorodnih ljudstev na različnih celinah, so namreč ugotovili, da ti z načini pridobivanja hrane varujejo in bogatijo okolje.