Ob dnevu državnosti čestitke iz slovenskih političnih vrst

Ljubljana, 25. junija - Ob današnjem dnevu državnosti se iz slovenskih političnih vrst vrstijo čestitke. Ob praznovanju 30 let samostojne Slovenije so v parlamentarnih strankah izpostavili dosežke v zadnjih treh desetletjih, v delu opozicijskih strank, ki se ne bodo udeležili osrednje državne proslave, pa so ob tem tudi kritični do potez aktualne vlade.