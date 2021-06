Murić: Nismo favoriti, a tudi favoriti so že padali

Bled, 25. junija - Slovenska košarkarska reprezentanca je na Bledu tik pred odhodom v Kaunaus na olimpijski kvalifikacijski turnir še zadnjič stopila pred medije. Selektor Aleksander Sekulić in igralci so si enotni, da izgovorov ni, saj so dobro pripravljeni. Kapetan Edo Murić za favorite turnirja izpostavlja gostitelje, a poudarja, da so tudi favoriti že padali.