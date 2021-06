Visokošolski sindikat poziva k načrtu za normalizacijo študija v prihodnjem letu

Ljubljana, 27. junija - Visokošolski sindikat je pozval rektorje in resorno ministrstvo, naj izkoristijo poletne mesece za aktivnosti, ki bodo zagotovile, da izobraževalne ustanove tudi ob novem valu epidemije ostanejo odprte. V tem času naj poskrbijo za načrt, ki bo omogočil normalizacijo študija in preprečil preobrazbo univerz v dopisne šole, so zapisali v pozivu.