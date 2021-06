Po spektakularnem pobegu iz klavnice v Los Angelesu vendarle našli vseh 40 krav

Los Angeles, 25. junija - Iz klavnice v Los Angelesu je v torek pobegnilo 40 krav, policija pa je potrebovala kar dva dni, da jih je našla in vrnila. V četrtek so ujeli še zadnjo, ki pa ji za razliko od ostalih ne bo treba nazaj v klavnico, ampak bo deležna "pomilostitve". Zanjo se je zavzela tudi slavna kantavtorica Diane Warren in bo zdaj odšla v zavetišče za živali.