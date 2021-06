Slovenski raziskovalni inštitut s projektom Animirane manjšine

Trst, 26. junija - Na Slovenskem raziskovalnem inštitutu bodo v torek predstavili projekt Animirane manjšine, v okviru katerega so nastali štirje kratki animirani filmi, namenjeni širjenju informacij o narodnih manjšinah v Evropi in deželi Furlaniji-Julijski krajini. Poudarek animiranih prispevkov bo na slovenski manjšini v Italiji, so sporočili z inštituta.

Animiran prispevek z naslovom Narodne manjšine: značilnosti, pravice, razširjenost prikazuje temeljne pojme in izhodišča, navaja primere narodnih manjšin v Evropi in Italiji ter povzema ključne manjšinske pravice. Prispevek Narodne manjšine v Avtonomni deželi Furlaniji - Julijski krajini pa predstavlja družbene, kulturne in jezikovne značilnosti treh skupnosti, ki živijo v deželi Furlaniji-Julijski krajini.

Obe animaciji bosta na voljo v petih jezikih, in sicer v slovenskem, furlanskem, nemškem, italijanskem in angleškem jeziku, so v sporočilu za javnost navedli na Slovenskem raziskovalnem inštitutu s sedežem v Trstu.

Prispevek Slovenci v Italiji: naselitveno območje in zgodovina sestavljajo animacije o naselitvenem območju in zgodovinskem razvoju slovenske manjšinske skupnosti v Italiji. Zadnji animirani film Slovenci v Italiji: družbena in kulturna dejavnost pa obravnava javno življenje in organizirano delovanje Slovencev v Italiji.

Animirane filme so oblikovali kot didaktični pripomoček za problemsko obravnavo v šolah in na univerzah ter kot informativno gradivo za širšo publiko, so sporočili z omenjenega inštituta.

Kot so še pojasnili v sporočilu za javnost, k prednostim nalogam Slovenskega raziskovalnega inštituta sodi tudi spodbujanje raziskovalnega dela mlajše generacije. Zato od leta 1997 vsako leto razpisujejo tudi natečaj za magistrska in doktorska dela, s katerimi nagrajujejo naloge, ki so pomemben ter izviren prispevek k poznavanju raznolike stvarnosti Slovencev v Italiji.

V letošnjem študijskem letu je zaključna dela prijavilo deset kandidatov, med njimi pa je znanstveni svet inštituta izbral pet nagrajencev, ki so prejeli nagrade v višini 250 evrov. To so bili Veronika Don, Brigita Gergolet, Urban Orel, Tamara Peteani in Janja Šušnjar, so še navedli na Slovenskem raziskovalnem inštitutu.