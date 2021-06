Mednarodne nevladne organizacije pozivajo k zaščiti svobode medijev med slovenskim predsedovanjem EU

Ljubljana, 25. junija - Več mednarodnih nevladnih organizacij za svobodo medijev je slovensko vlado pozvalo, naj se med predsedovanjem Svetu Evropske unije vzdrži poskusov spodkopavanja pobud, katerih namen je izboljšati razmere na področju svobode medijev v članicah EU in državah kandidatkah za članstvo v uniji. Druge države članice pa so pozvali, naj bodo pozorne na to.