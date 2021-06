Slovenci danes s Poljaki za finale lige narodov

Rimini, 26. junija - Slovenski odbojkarji so izpolnili optimističen cilj, ki so si ga zadali pred začetkom lige narodov. Uvrstili so se med najboljše štiri ekipe, s tem tudi v polfinale, v katerem pa ne nameravajo obstati. Prepričani so, da se lahko še enkrat uspešno zoperstavijo svetovnim prvakom, Poljakom, s katerim se bodo za finale merili danes.