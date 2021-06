Proti Obali promet močno povečan

Ljubljana, 25. junija - Na praznični dan je po celotni primorski avtocesti proti Kopru promet močno povečan, zato se pot med Ljubljano in Koprom lahko podaljša tudi za pol ure. Do zastojev pa prihaja tudi na mejnih prehodih s Hrvaško pri izstopu iz države, kjer je ponekod treba čakati tudi do dve uri, poroča Prometno-informacijski center.