V Izraelu zaradi različice delta znova uvedli obvezne maske v zaprtih prostorih

Tel Aviv, 25. junija - V Izraelu so zaradi naraščanja števila okužb z novim koronavirusom znova uvedli obvezno nošenje mask v zaprtih prostorih, kar so sicer odpravili pred vsega desetimi dnevi. Po navedbah vodje izraelske posebne skupine za soočanje s pandemijo covida-19 Nahmana Aša do novega porasta okužb najverjetneje prihaja zaradi bolj kužne različice delta.