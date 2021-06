Cene nafte stagnirajo na najvišjih ravneh v zadnjih dveh letih

Singapur, 25. junija - Surova nafta se tudi v današnjem trgovanju draži, a se je rast umirila, cene pa stagnirajo okoli najvišjih ravni v zadnjih več kot dveh letih in pol. Na naftnem trgu so optimistični zaradi močnega okrevanja velikih gospodarstev, kot so ZDA, poroča nemška tiskovna agencija dpa.