Urugvaj in Paragvaj v četrtfinalu

Rio de Janeiro, 25. junija - Nogometaši Urugvaja in Paragvaja so se v skupini A krog pred koncem predtekmovanja že uvrstili v četrtfinale južnoameriškega prvenstva. Urugvajci so v četrtem krogu v Cuiabi z 2:0 premagali Bolivijce, Paragvajci pa so bili v Brasilii z istim izidom boljši od Čila. Zdaj je že jasno, da četrtfinala ne bo igrala Bolivija.