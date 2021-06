Lehkonen popeljal Montreal v finale lige NHL

New York, 25. junija - Hokejisti Montreala so prvi finalisti severnoameriške profesionalne hokejske lige NHL. V šesti tekmi polfinala so po podaljšku s 3:2 premagali Vegas in v finale napredovali s skupnim izidom 4:2 v zmagah. Odločilni gol je v drugi minuti podaljška dosegel Finec Artturi Lehkonen.