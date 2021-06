Vrh EU za nadaljnjo finančno pomoč sirskim beguncem v Turčiji

Bruselj, 25. junija - Voditelji članic EU so pozvali k pripravi predlogov za finančno pomoč sirskim beguncem v Turčiji in drugih državah v regiji. Obenem so poudarili, da vladavine prava in temeljne pravice v Turčiji ostajajo ključna skrb. EU sicer nadaljuje priprave na posodobitev carinske unije s Turčijo in na sodelovanje na področjih v skupnem interesu.