Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (24. 6.)

Ljubljana, 24. junija - Tuje tiskovne agencije so danes med drugim poročale o izboljšanih epidemioloških razmerah v Sloveniji in o zaskrbljenosti slovenske vlade zaradi nizkega odziva na cepljenja. Poročale so tudi o odločitvi vlade, da Bosni in Hercegovini z namenom humanitarne pomoči ob epidemiji podari 48.000 odmerkov cepiva AstraZeneca.