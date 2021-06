Sodišče Giulianiju izreklo začasno prepoved opravljanja pravniškega poklica v New Yorku

New York, 24. junija - Državno sodišče New Yorka je nekdanjemu zveznemu tožilcu, županu, predsedniškemu kandidatu in odvetniku bivšega predsednika ZDA Donalda Trumpa Rudyju Giulianiju začasno prepovedalo opravljanje pravniškega poklica na območju države, ker da je sodiščem, javnosti in zakonodajalcem dajal lažne izjave.