Voditelji članic EU zadovoljni s potekom cepljenja, skrbi jih širjenje različice delta

Bruselj, 24. junija - Voditelji članic EU so danes v Bruslju pozdravili napredek pri cepljenju proti covidu-19 v uniji, obenem pa opozorili pred širjenjem nove različice virusa delta in pozvali k usklajenim ukrepom, zlasti pri odpiranju meja EU. Izrazili so tudi zadovoljstvo glede dogovora o digitalnem covidnem potrdilu, ki naj bi ga na ravni EU uvedli 1. julija.